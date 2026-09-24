giovedì 24 Settembre 2026

Una bambina cinese di 6 anni ha risolto il cubo di Rubik in meno di 4 secondi | VIDEO

Lo ha fatto per cinque volte di fila con un tempo medio di 4,52 secondi: nuovo record mondiale femminile

Data pubblicazione: 24-9-2026 ore 12:23Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 12:33

ROMA – Cinque secondi scarsi. È il tempo che serve a molti adulti per decidere se prendere un caffè o un tè. A Lian Yunzhi, anni 6, basta per risolvere un cubo di Rubik. Cinque volte di fila.

La bambina cinese si è presentata il 13 settembre a una gara di speedcubing a Wuhan con una fascia per capelli e un fiocco rosso, un cubo 3x3x3 tra le mani e, a giudicare dal video, zero timore reverenziale nei confronti del rompicapo più famoso del pianeta. Lo fa girare a una velocità che sembra ignorare le leggi della motricità fine, poi lo lascia cadere sul tavolo, risolto. Tra un tentativo e l’altro alza lo sguardo con aria implacabile. ma quando il cronometro le regala qualcosa di davvero speciale – una volta sotto i 4 secondi – il viso le si illumina e arrivano gli applausi, i suoi, per sé stessa.

Il risultato è ufficiale: secondo la World Cube Association, la media dei suoi cinque tentativi – tolto il più veloce e il più lento, come da regolamento – è stata di 4,52 secondi, nuovo record mondiale femminile. Un tempo che, per gli standard di chi non ha mai risolto un Rubik in vita propria, suona già fantascientifico. Ma Yunzhi non si è accontentata: tre giorni dopo, a Guangzhou, ha abbassato l’asticella a 4,27 secondi, come se il record precedente fosse già acqua passata. Il record assoluto, categoria maschile, resta di 3,51 secondi, detenuto da Yiheng Wang – che di anni ne ha 12, e nel mondo dello speedcubing è ormai quasi un veterano.

Il segreto, a questi livelli, non è la velocità di calcolo ma la sua assenza: gli speedcuber studiano per anni schemi e sequenze di mosse, ma poi, sul tavolo di gara, la strategia vincente diventa non pensare.

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