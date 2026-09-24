Tg Volontariato, l’edizione di giovedì 24 settembre 2026

SALUTE. ALZHEIMER, A VIGEVANO UN NUOVO SERVIZIO PER LE FAMIGLIE

A Vigevano, al Centro anziani ‘Vivere non ha età’ gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I “caregiver” in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione, per gestire lo stress e prendersi cura di sé, attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica: una scelta di vicinanza, anche per chi vive l’Alzheimer. “C’è uno spazio e un tempo dedicato”, sottolinea don Moreno Locatelli, direttore di Caritas Vigevano, “con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro, ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un’occasione di sollievo”. La Giornata mondiale dell’Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600mila.

COOPERAZIONE. ALLA SCOPERTA DI SANFEREORTO, LO SGUARDO SUL MONDO

Ma cos’è davvero la cooperazione internazionale? Se n’è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal Movimento lotta alla fame nel mondo. L’organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti Paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione, in realtà, è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da SanfereOrto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi: qui, con il Movimento lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia.

TANZANIA. OKRA E MORINGA: AL RISTORANTE LE RICETTE CHE FANNO BENE

Riscoprire le colture tradizionali, altamente nutrienti e biologiche: un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del Paese. L’iniziativa è sostenuta dall’Unione europea e gestita sul posto dall’organizzazione italiana Lvia. “Attraverso il progetto”, spiega Alessia La Rosa, rappresentante dell’ong in Tanzania, “abbiamo promosso verdure come l’okra, l’amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno”. Nel ricettario c’è il sugo di okra con riso e polenta e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti, che possono migliorare la salute. Aggiunge La Rosa: “Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno, per poter stimolare l’interesse dei giovani”.

PACE. AL VIA LA QUARTA MARCIA MONDIALE PER LA NONVIOLENZA

Al via questa settimana la Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città, fino al 4 ottobre, dall’Europa al Sudamerica. L’obiettivo è incoraggiare l’adesione al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L’iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall’Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all’Italia, che non ha aderito al Trattato, e all’Europa. “Mi chiedo”, sottolinea Rafael de la Rubia, uno dei promotori della Marcia, “come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato nemmeno l’1% di quello che avremmo dovuto”. Ma qual è il messaggio che si manda all’Unione europea, al governo italiano e ai governi di tutto il mondo? “Che dobbiamo”, risponde de la Rubia, “imparare a convivere”.