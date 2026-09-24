giovedì 24 Settembre 2026

L’oroscopo di giovedì 24 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 24-9-2026 ore 9:09Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 9:09

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

E’ probabile che tu sia ancora amareggiato per un no ricevuto nell’ambito del lavoro o un blocco recente riguardante soldi o questioni legali. Qualche discussione in famiglia.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Una grande serenità per il cuore, ci saranno grandi energie a tua disposizione, perciò cerca di darti da fare. E’ possibile che tu vinca una sfida se sei in competizione con un’altra persona per ottenere un posto importante.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Tutto quello che nasce in queste ore è fastidioso. Dal punto di vista sentimentale sarà molto importante far valere le tue opinioni.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Consiglio tutti i nati di mettersi in discussione, ma in modo positivo, perché le persone che hanno successo sono quelle che conoscono i propri limiti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Valuta tutte le situazioni con calma. Anche il lavoro ti assorbe molto, perché miri al successo, anche se costa grande fatica.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sarai più esigente in amore e anche meno tollerante. Se lavori con un socio è probabile che tu debba essere convocato per una riunione…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

C’è voglia di ricucire uno strappo, opportunità in arrivo. Bene lo studio e l’amore.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Usa l’immaginazione quando senti salire il pessimismo. Se il partner dice che sei inafferrabile non sbaglia, oggi non si sa come la pensi!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata interessante per chi ha la possibilità di lavorare a tempo determinato, oppure vuole aprire un’attività con il partner o un socio. Gli incontri non soddisfano ma oggi va molto meglio…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In amore per alcuni non è facile dimenticare un passato difficile. Prepàrati a cambiare una collaborazione, e anche a discutere per mantenere ciò che vuoi: devi avere le idee chiare.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Dovrai essere pronto ad affrontare imprevisti e nuovi impegni. In amore ci vuole tanta pazienza, ed è probabile che oggi ci siano persino screzi o momenti di forte incomprensione.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

C’è qualche problema da risolvere oggi, in amore non tutto va bene, le coppie fragili devono stare più attente. Pensi di più al lavoro perché ci sono nuove prove d’affrontare.





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