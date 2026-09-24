Meteo, le previsioni di giovedì 24 settembre 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Un nucleo instabile di aria più fredda si avvicina all’Italia. La giornata sarà contrassegnata da un tempo nel complesso stabile, ma sulle regioni centrali il tempo tenderà a peggiorare con l’aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo se non qualcuna occasionale e isolata. In nottata peggiora con temporali sul versante adriatico.

NORD

Nonostante la pressione sia in diminuzione in questa giornata non ci saranno precipitazioni degne di nota; ma il temo sarà parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso. Verso sera qualche pioggia potrà interessare i rilievi del Triveneto. Venti meridionali, inizialmente deboli poi con rinforzi verso sera e notte. Mari da calmi a mossi in serata.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 22 e i 25°C gradi su gran parte delle città, ma 29°C ad Aosta.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è in diminuzione, pertanto l’atmosfera diventerà via via più instabile. La giornata sarà caratterizzata da un tempo parzialmente soleggiato, quindi con cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Non sono previste precipitazioni di rilievi se non in serata e nottata quando arriveranno rovesci o temporali dalle Adriatiche verso Umbria e Lazio. Venti che girano da sud, mari mossi.

Temperature: Valori massimi compresi tra i 24 e i 27 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

La pressione è in graduale diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo prevalentemente asciutto, ma con un graduale aumento della nuvolosità su gran parte delle regioni. Verso sera e notte il tempo tenderà a peggiorare con rovesci e temporali irregolari sui settori peninsulari. Venti da direzioni variabili a prevalenza meridionale. Mari calmi.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 22 e i 26 gradi su gran parte delle città.