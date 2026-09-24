giovedì 24 Settembre 2026

Usa-Cina, al via la visita di Xi: tregua commerciale fino a gennaio

Il presidente cinese sarà negli Stati Uniti per una visita della durata prevista di tre giorni

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 24-9-2026 ore 6:50Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 8:37

ROMA – Washington e Pechino hanno deciso di prolungare di due mesi la tregua commerciale, fino al 10 gennaio 2027: ad annunciarlo il ministro americano del Tesoro, Scott Bessent, in coincidenza con l’arrivo negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping per una visita della durata prevista di tre giorni.

“Oggi”, ha detto il responsabile in un’intervista all’emittente Fox News, “abbiamo concordato di prolungare la distensione economica tra i nostri due Paesi, che sarebbe dovuta terminare il 10 novembre per darci più tempo per capire cosa possiamo fare sul piano economico”.

(Foto e video da X @WhiteHouse)

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