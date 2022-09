E Sgarbi parla via Facebook: “Il silenzio elettorale? Una grande stronzata”

BOLOGNA – “Il silenzio elettorale è una grande stronzata“. Parola di Vittorio Sgarbi, parlamentare uscente e candidato del centrodestra nell’uninominale di Bologna per il Senato, che alla vigilia del voto per le politiche interviene via Facebook e pubblica o rilancia sulla propria pagina i video-messaggi realizzati in suo sostegno da diversi volti noti.

IL CANDIDATO: PARLARE AGLI ELETTORI È IL SALE DELLA DEMOCRAZIA

“Parlare ai cittadini, agli elettori, comunicare con loro, in qualsiasi momento, anche dentro ai seggi, è il sale della democrazia”, scrive Sgarbi nel post, sottolineando che “il silenzio è una cosa inaccettabile”.

