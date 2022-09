La giornata del silenzio elettorale, domani urne aperte dalle 7 alle 23

ROMA – Dopo una campagna elettorale ‘disordinata’ e animata da svariate polemiche da una parte e dall’altra, l’Italia è arrivata alla vigilia del 25 settembre, il giorno in cui i cittadini andranno a votare per l’elezione del nuovo governo. Oggi, come di consueto, è il giorno del silenzio elettorale, in cui nessuno degli esponenti politici può fare dichiarazioni o essere intervistato dai media.

Domani le urne apriranno alle 7 e resteranno aperte fino alle 23. Durante la giornata arriveranno i dati dell’affuenza (e uno degli spettri maggiori per la giornata di domani è proprio l’astensione) e poi dalle 23 in poi, inizieranno a uscire exit poll e proiezioni messi a punto dai principali istituti di sondaggi.

LEGGI ANCHE: Andare a votare con il cane? Si può

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it