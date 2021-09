Nonostante l’esposto, non si ferma il caos notturno in piazza Verdi a Bologna

BOLOGNA – Nonostante l’esposto depositato ieri dall’associazione via Petroni e dintorni, non si ferma il caos notturno in piazza Verdi, nel cuore della zona universitaria di Bologna. A denunciarlo è Giuseppe Sisti, uno dei firmatari dell’esposto alla Procura, che documenta con foto e video come anche la scorsa notte non siano mancati assembramenti, schiamazzi e musica ad alto volume.

Lapidario il commento dell’esponente dell’associazione via Petroni e dintorni, che si limita a scrivere: “Effetto esposto: sono le 3.20 e in piazza Verdi stanno ancora bongando”.