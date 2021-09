Contro la ‘Fast Fashion’ studenti e Potere al Popolo Napoli protestano davanti a Zara

NAPOLI – Giovani attivisti del gruppo Studenti Autorganizzati Campani, insieme a Potere al Popolo Napoli, hanno organizzato un flash mob davanti alla sede del negozio Zara di via Toledo, a Napoli. I giovani hanno aperto uno striscione con su scritto “Fast Fashion: Devastazione e Sfruttamento” e sporcato le loro magliette con della vernice rossa.



“Vogliamo una transizione ecologica sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Le grandi multinazionali come Zara – hanno spiegato i manifestanti – devono pagare: sono loro che continuano a devastare territori, inquinare il nostro pianeta e produrre condizioni di lavoro vergognose, anche nella nostra città. La Fast Fashion è il simbolo del destino al quale è condannato il nostro pianeta, se non attuiamo dei cambiamenti radicali, ora”.



