VIDEO | Recovery, Gelmini: “La Calabria colga le opportunità offerte dal Pnrr”

REGGIO CALABRIA – “La Calabria ha tanti problemi ma anche molte eccellenze e opportunità da cogliere, si tratta di dare a questa regione un governo che sia attento al tema della valorizzazione delle bellezze di questo territori. Occorre cogliere le opportunità offerte dal Pnrr: abbiamo 230 miliardi da spendere come Italia e il 40% di queste risorse devono essere collocate al Sud. E la Calabria ha tutte le condizioni per poter accedere a questi finanziamenti, colmare i suoi gap e valorizzare le sue tante eccellenze”. Così la ministra agli Affari regionali e autonomie Maria Stella Gelmini oggi a Reggio Calabria alla convention nazionale di Forza Italia ‘Azzurro donna’.

“Il nostro impegno in questo momento di campagna elettorale – ha aggiunto – è per un sostegno a Roberto Occhiuto, per dar un governo forte ed autorevole alla Calabria con collegamenti importanti nelle istituzioni romane”.