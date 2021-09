VIDEO | Comunali Napoli, Patuanelli: “Alleanza Pd-M5s un bene per il Paese”

NAPOLI – L’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle non è un “percorso inevitabile”, ma “un bene per il Paese”. A dirlo è stato il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, oggi a Napoli, nel mercato campagna amica San Paolo di Coldiretti, per incontrare il candidato sindaco di centrosinistra e M5s Gaetano Manfredi.

“Non dobbiamo fare questo percorso perché ci opponiamo ad altri che altrimenti vincono, ma – ha osservato l’esponente del Movimento 5 Stelle – dobbiamo farlo perché riteniamo che il Paese meriti di più e di meglio di quello che la destra può offrire. Sono stato tra i primi fautori di questo rapporto costruttivo, che deve disegnare un Paese diverso”. Per Patuanelli “Napoli è un esempio eccellente di come un’alleanza del campo progressista possa far emergere personalità del calibro di Manfredi, che si candida a guidare una città centrale per la rinascita dell’Italia”.