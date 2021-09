Arrestato in Spagna il narcos colombiano ricercato dalla Dda di Catania

PALERMO – Individuato e arrestato a Valencia, in Spagna, il narcotrafficante colombiano Julio Cesar Hurtado Rodriguez, latitante, su cui pendeva un mandato di arresto europeo per traffico internazionale di droga.



Hurtado è stato scoperto grazie alle indagini della Direzione distrettuale antimafia e dei finanzieri del Comando provinciale di Catania, con la collaborazione dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata) e del Cuerpo nacional de polizia spagnolo.



Il narcotrafficante, che ora è in attesa di estradizione, era tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Catania il 25 maggio a carico di 13 indagati per associazione a delinquere e spaccio di droga: in quella occasione furono disarticolati due gruppi criminali che operavano nel capoluogo etneo commercializzando droga. Quella indagine consentì il sequestro in più riprese di complessivi 367 chili di marijuana e cocaina.

Il primo gruppo, promosso da due fratelli colombiani, era dedito al traffico di cocaina, il secondo aveva al suo interno due articolazioni: la prima, costituita da cittadini albanesi, importava droga dall’Albania rivendendola alla criminalità siciliana e alla seconda organizzazione, che a sua volta poi spacciava marijuana a Catania.