Scuola, l’Associazione Valeria APS: “Pronte le proposte di educazione alla legalità”

ROMA – L’anno scolastico è ormai iniziato e le proposte di Associazione Valeria APS di educazione alla legalità sono pronte: le linee guida ministeriali pongono al centro degli insegnamenti di tutti gli ordinamenti scolastici l’educazione civica. E’ quindi ancor più importante offrire percorsi aggiornati e declinati con grande attenzione e diversificazione a seconda delle fasce di età e delle esigenze delle singole realtà. Soprattutto a distanza.

La consapevolezza che la nostra società sia oggi in difficoltà nel progettare il proprio futuro prossimo ci ha spinti a pensare soluzioni che siano sostenibili per studenti, docenti, famiglie di tutto il territorio nazionale. Vogliamo lavorare per contribuire alla ripresa della vita e delle attività con sempre grande riguardo per le situazioni più deboli. Vistando il nostro sito www.associazionevaleria.com è possibile scoprire tutte le proposte realizzabili da remoto e contattarci.