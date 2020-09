Ecco il ‘killer’ anti Covid che sanifica l’aria col plasma freddo: può servire per scuole e ospedali

BOLOGNA – Il nome non lascia dubbi (“Viki”, da “Virus killer“) e il suo obiettivo è ridurre la probabilità di trasmissione del contagio da coronavirus in un ambiente chiuso: si tratta del dispositivo che un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna sta mettendo a punto per sanificare l’aria utilizzando la tecnologia del “plasma freddo” all’interno di scuole, uffici pubblici, ospedali, studi dentistici e attività commerciali.

“Viki” funziona inattivando le goccioline sospese nell’aria e contaminate da Sars-Cov-2: un prototipo già sviluppato è “in grado di inattivare il 99,9% dei batteri contenuti nel bioaerosol in appena 0,3 secondi“, rende noto l’Alma Mater con una nota. “Un primo studio, che i ricercatori hanno pubblicato sullo ‘Special issue on advanced applications of plasmas in life sciences’ della rivista Plasma Processes and Polymers- riferisce l’Ateneo- evidenzia che risultati di inattivazione totale si hanno anche per bioaerosol con Rna purificato di Sars-Cov-2. Si tratta dei primi riscontri finora ottenuti su questo tema a livello internazionale”.