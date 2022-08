Pestaggio a Crotone di Davide Ferrerio, mamma Villirillo: l’escalation della violenza è un problema nazionale

ROMA – Davide Ferrerio, ridotto in fin di vita a calci e pugni da Nicolò Passalacqua 22enne di Colleferro, è ricoverato nella rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna ed è presto per capire il suo percorso di cure quale sarà. La mamma, Giusy Orlando, aveva rivolto a Crotone parole dure, definendola una città omertosa.

Caterina Villirillo, presidente dell’associazIone Libere Donne e mamma di Giuseppe Parretta ucciso a 18 anni dal pluripregiudicato Salvatore Gerace, condannato all’ergastolo, non ci sta a questo ritratto della sua città, pur avendo pagato in prima persona un prezzo così alto.

“Sono andata alla fiaccolata per sostenere la famiglia di Davide– dichiara alla Dire- ci sta il dolore e lo sgomento, chi piu di me può capire, ma non sono d’accordo su quando la signora ha detto ‘dove eravate quando è stato aggredito Davide?'”.

“Facciamo tante battaglie sul territorio e non è vero che non denunciamo” ribadisce la mamma coraggio che proprio per il suo impegno in prima linea per la legalità e contro la violenza sulle donne si è esposta fino a pagare un prezzo così alto.

L’escalation della violenza “è un problema nazionale” ribadisce Villirillo che proprio pensando all’aggressore del povero Davide ricorda il terribile pestaggio di Willy, avvenuto a Colleferro ad opera dei fratelli Bianchi.

“Va punito il mostro e le ragazze che incitavano all’aggressione. La mia città, i crotonesi mi sono stati vicini e so che stanno pregando per Davide”, conclude mamma Villirillo che commossa dà i migliori auguri per una guarigione del giovane.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it