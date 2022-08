A Bologna donna uccisa a martellate dall’ex, il 27enne è stato arrestato

ROMA – È morta per trauma cranico, a causa delle bastonate e delle martellate ricevute dall’ex compagno ieri sera in via dell’Arcoveggio, nella prima periferia di Bologna, una donna di 57 anni. Le volanti della Polizia sono intervenute intorno alle 21.30, dopo che era stata segnalata una violenta lite nel cortile condominiale, ma per la donna, trasportata immediatamente in ospedale, non c’è stato niente da fare.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la vittima riversa a terra e anche l’ex compagno, un 27enne, che l’aveva colpita, come emerso dai successivi accertamenti, con una mazza e altri oggetti contundenti, tra cui un martello. L’uomo è stato quindi arrestato per omicidio.

