Bimba positiva al Covid ricoverata in terapia intensiva, non aveva patologie pregresse

ROMA – Una bambina di 5 anni, positiva al Covid-19 e trasferita ieri pomeriggio con volo salvavita dell’Aeronautica Militare dall’Ospedale di Cosenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, è attualmente ricoverata in terapia intensiva (TI) in condizioni critiche per disfunzione multiorgano grave. La prognosi- a quanto riferisce alla Dire l’ospedale Bambino Gesù- resta al momento riservata.

LA BAMBINA NON AVEVA PATOLOGIE PREGRESSE

“La piccola paziente, positiva al Covid-19, è arrivata nel nostro ospedale ieri mattina alle ore 5 e già ieri pomeriggio, alle ore 16, è stata trasferita a Roma presso il Bambino Gesù in quanto centro di III livello. La bambina si è presentata da noi con un quadro di epatopatia acuta ma non aveva patologie pregresse. Questa insufficienza epatica, che si è manifesta con la febbre alta ha può avere molte cause. Anche l’assunzione di dosi massicce di Tachipirina può dare questi esiti. In ogni caso i colleghi approfondiranno il quadro clinico con ulteriori accertamenti”, ha dichiarato all’agenzia Dire, il dottor Pino Pasqua, Direttore di Anestesia e Terapia intensiva del Presidio Ospedaliero ‘Annunziata’ di Cosenza.

“Se la bambina è vaccinata? Un’ informazione che non è presente nella cartella clinica- ha detto ancora il direttore- Vista la situazione grave abbiamo pensato piuttosto a stabilizzarla. Data l’età la vaccinazione non si rendeva comunque obbligatoria. I genitori, prima del ricovero, non erano coscienti della positività della figlia comunque sono risultati negativi al tampone”.

IL TRASPORTO CON IL VOLO DELL’AERONAUTICA MILITARE

Il volo sanitario è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Cosenza, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.

Il velivolo militare, inizialmente, è decollato dalla 46 Brigata di Pisa verso l’aeroporto di Lamezia Terme dove ha imbarcato l’ambulanza con a bordo la paziente e l’equipe medica del Presidio Ospedaliero ‘Annunziata’ di Cosenza.

Il C130J è poi atterrato all’aeroporto di Ciampino dove l’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino a raggiungere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù della Capitale. I trasporti a favore di cittadini in imminente pericolo di vita vengono svolti con equipaggi, velivoli da trasporto ed elicotteri dell’Aeronautica Militare e consistono in un intenso lavoro di squadra che richiede professionalità, addestramento e dedizione. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e dalla 46 Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza”, conclude l’Aeronautica Militare.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it