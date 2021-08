Zac Efron è il serial killer Ted Bundy, il film in tv il 24 agosto

ROMA – Martedì 24 agosto alle 21.20 su Rai3 appuntamento da non perdere con il film di Joe Berlinger, in prima visione tv, ‘Ted Bundy – Fascino criminale‘. Protagonista della pellicola è Zac Efron, che interpreta uno dei più efferati serial killer americani, autore di decine di omicidi, che venne condannato a morte e giustiziato nel 1989. A fianco a lui, nei panni dell’ignara fidanzata, Lily Collins. Nel cast anche John Malkovich e Jim Parsons. Il film è l’adattamento cinematografico del libro “The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy” di Elizabeth Kendall, fidanzata di lunga data di Bundy.

‘TED BUNDY – FASCINO DEL MALE’, SINOSSI

Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: chi è davvero l’uomo con cui condivide la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole.