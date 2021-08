Lavoro, 91enne muore a Reggio Emilia schiacciato da una balla di fieno

Reggio Emilia – Un uomo di 91 anni è morto oggi in provincia di Reggio Emilia, schiacciato da una balla di fieno che gli è caduta addosso da 2 metri e mezzo di altezza. Lo comunicano i Carabinieri che verso le 15.30 sono intervenuti con gli operatori della medicina del lavoro dell’Ausl in un capannone nel comune di Cadelbosco Sopra. L’infortunio sarebbe avvenuto mentre l’anziano- morto sul colpo- lavorava per stoccare le rotoballe.