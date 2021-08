Stragi, Franceschini nella bufera per nomina De Pasquale: Montanari si dimette, M5s presenta interrogazione

BOLOGNA – La vicenda della nomina, contestata da più parti- a cominciare dalle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi– di Andrea De Pasquale a direttore dell’Archivio centrale di Stato si arricchisce di una nuova puntata. Lo storico dell’arte Tomaso Montanari si è infatti dimesso dal Consiglio superiore per i Beni culturali (organo che aveva chiesto al ministero di “tenere in adeguata considerazione” le riserve sulla nomina espresse dalle associazioni) per “protestare- come spiega lo stesso Montanari in un articolo pubblicato da ‘Il Fatto Quotidiano’- contro l’arroganza del ministro della Cultura, Dario Franceschini, e denunciare l’umiliazione di quello che dovrebbe essere il massimo organo tecnico-scientifico del patrimonio”.

E “per fare luce su una vicenda che pone numerose domande” a breve sarà depositata un’interrogazione al ministro da parte della senatrice bolognese del Movimento 5 stelle, Michela Montevecchi. Ad annunciare l’interrogazione è la stessa Montevecchi, secondo cui le dimissioni di Montanari “aprono uno squarcio preoccupante sul funzionamento di questo organo, che dovrebbe essere tra i massimi tutori del nostro patrimonio”.

La nomina De Pasquale, definita “arbitraria” dalla parlamentare, “risulta quantomeno discutibile da un lato per certe affermazioni quando era direttore della Biblioteca nazionale, come denunciato da Paolo Bolognesi e dalle associazioni delle vittime delle stragi (Piazza Fontana, Brescia e Bologna) e dall’altro per l’apparente disinteresse del ministro riguardo le perplessità pervenute dal Consiglio“.

A questo, aggiunge Montevecchi, “possiamo aggiungere un’inaccettabile ostinazione a trascurare l’importanza dei nostri archivi come istituzioni di studio e ricerca, che necessitano di personale competente, e a tal proposito- conclude- mi chiedo a che punto siamo con i concorsi”. Da qui la decisione di depositare un’interrogazione a Franceschini “per fare luce su una vicenda che pone numerose domande”.

