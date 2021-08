Eurovision 2022, sono 5 le città candidate: Roma esclusa, c’è Pesaro

PESARO – Non sarà Roma ad ospitare l’Eurovision song contest 2022, che si svolgerà in Italia, dopo la vittoria dei Maneskin di quest’anno a Rotterdam con ‘Zitti e buoni’. Le 5 candidate sono Milano, Torino, Bologna, Rimini e Pesaro. Esulta il sindaco della città di Rossini: “La nostra città si gioca il rush finale con Milano, Torino, Bologna e Rimini- annuncia il sindaco Matteo Ricci in un post su Facebook-. Erano 17 le città che hanno manifestato interesse per ospitare il prestigioso evento musicale. È una gioia apprendere oggi che il Comune di Pesaro è entrato di diritto nel rush finale delle 5 città in lizza per raggiungere questo grande obiettivo. Proveremo a giocarci tutte le nostre importanti carte, credendoci con determinazione fino in fondo”.