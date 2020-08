Terremoto, Pirozzi: “Ad Amatrice il governo Conte ha fallito, numeri impietosi”

PIROZZI: ANNO PROSSIMO RICOSTRUZIONE PUBBLICA SARÀ A 0%

“Mi auguro che l’anno prossimo la ricostruzione privata arrivera’ al 50% e lo stesso quella pubblica e allora diremo ‘grazie’, io mi siedero’ sulle postazioni riservate alle autorita’, seppur col rammarico che queste cose le sto proponendo anni e si potevano fare prima. Ma ho la sensazione che il prossimo anno saremo qui a parlare del 15% di ricostruzione privata, quella pubblica ancora ferma allo 0 e ci racconteranno un’altra favoletta”.

“Una classe politica si giudica dai fatti e i fatti dicono che negli ultimi due anni la ricostruzione e’ al palo“, ha aggiunto Pirozzi che non ha risparmiato nemmeno il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “A Zingaretti contesto il fatto di non avere fatto approvare alla Camera, in sede di conversione in legge del decreto del 21 ottobre 2019, dal suo partito i 13 emendamenti che il ‘suo’ Consiglio regionale aveva approvato. Con quel via libera avremmo dato una speranza per il lavoro, c’erano dentro anche il modello Genova e un’accelerazione sulle norme per la ricostruzione privata. Insomma, un mondo che scaturiva da un’esperienza di campo e da un’autorevolezza che mi e’ stata riconosciuta dal Consiglio regionale al di la’ delle appartenenze politiche”.

Pirozzi aveva “immaginato il terremoto come un momento di unione delle migliori forze. Questo e’ avvenuto nel periodo dell’emergenza, poi ognuno e’ andato per conto suo cercando di fare apparire di essere migliore degli altri. In questi quattro anni, ce ne sono stati tre di governo del Pd, due del Movimento 5 Stelle e uno della Lega: c’e’ un marchio di fabbrica. Al di la’ dei quattro commissari cambiati che mi ricordano le peggiori gestioni all’Inter dell’era Moratti. Quando cambi sempre allenatore significa che il progetto e’ fallito”.