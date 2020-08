FOTO | Fiordi, cime e la fine dell’Europa. Viaggio in Norvegia tra Capo Nord e le Lofoten

BOLOGNA – Poca gente, molto spazio e distanziamento garantito, ma in Europa e più lontano possibile. Nell’anno del coronavirus, anche il viaggiatore compulsivo deve fare i conti con la realtà e, specie se si è già visto annullare un viaggio a causa del lockdown, col terrore di finire in una spiaggia con cabine e ombrelloni si mette sotto a studiare le possibili mete. Collegato costantemente col sito del ministero degli Esteri, arriva finalmente alla soluzione: Capo Nord e isole Lofoten. Anche se a gennaio era già con la mente in Botswana, finisce in Norvegia, paese con la più bassa densità abitativa del continente e dove, appunto, il distanziamento sociale è nel dna. Ma non resta deluso. Il Nord della Scandinavia, infatti, è perfetto per chi ama la natura. Pure se non ci sono i leoni, di certo ci sono molte renne, tanta acqua, rocce spruzzate di neve a picco sui fiordi, cascate. E poi d’estate non fa mai buio, sembra di sentire il fuso orario e ci si può dimenticare almeno per qualche giorno (prima di crollare), che a una certa ora bisogna andare a letto.

Tromsø, la città artica

L’arrivo è a Tromsø, cittadina da 70.000 abitanti dove sia l’Università che la cattedrale si fregiano del titolo “artica”. Di gente, covid o no, non ce n’è molta e nel primo bar dove ci fermiamo si ordina obbligatoriamente dal tavolo con un’app del cellulare che elenca diversi locali del paese, tanto che finché non ti arriva, ti domandi se la tua birra è finita sul tavolo di un bar di Oslo. La mattina ti svegli col sole in faccia, convinto che siano le 10, ma sono solo le 4. Un paio di ore dopo sali in macchina, inforchi la E6 e vai verso Alta tra fiordi, fiori e cime: è come viaggiare accanto a un lago alpino infinito e con l’acqua salata. Poi sulla strada che fiancheggia la costa sfilano le tipiche, minimali e fiabesche casette rosse. Il mare col sole che splende non pare nemmeno così scuro, e anzi dove l’acqua è bassa prende un verde smeraldo. Presi dal paesaggio, ecco il primo rischio di tamponare una renna. Quassù, infatti, essendo ovunque, sono segnalate dai cartelli sulle strade e pare che nascondano persino nelle gallerie.