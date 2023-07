Torna ‘La Discesa a remi del Danubio’: arrivo a Budapest il 2 agosto

ROMA – La prima tappa in acque austriache (circa 55 km), aveva condotto i 4 equipaggi da Schlögen fino a Linz. Il giorno dopo è stata la volta di Linz – Grein, per poi arrivare, ieri, a Melk. Sono 6 le tappe per la prima parte della “Discesa a remi del Danubio”. Giunta alla sua 5a edizione, è organizzata dal Circolo Canottieri 3 Ponti di Roma, affiliato alla FIC-Federazione Italiana Canottaggio, con il fondamentale contributo della Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale. La ‘Discesa’ mette in barca equipaggi internazionali misti di giovani atleti e atlete, accanto a Master e a diversamente abili.

Fino al 26 luglio saranno percorsi in tutto 255 chilometri circa per arrivare a Vienna. Lì cambieranno gli equipaggi e dal 28 luglio al 2 agosto si remerà da Vienna a Budapest, in Ungheria, in un percorso che al termine avrà toccato, a parte l’Italia, 3 nazioni, Austria, Slovacchia e Ungheria, con circa 600 chilometri complessivi percorsi in acqua.

Equipaggi misti Master e Pararowing

Nelle 4 barche da 8 con timoniere, seguite lungo il tragitto dagli organizzatori e dai tecnici dello Staff – per questa parte della regata Riccardo Dezi, Giulia Benigni, Antonio Schettino e Catalin Blaj – con 2 motoscafi d’appoggio, sono saliti a bordo anche atleti diversamente abili: Ludovica Tramontin, Luca Agoletto e Daniele Stefanoni del Circolo Canottieri Aniene, l’atleta ipovedente Marco Carapacchio del Circolo Canottieri 3 Ponti e i due canottieri austriaci, anch’essi ipovedenti, Nathalie Podda e Michael Supper del Donauhort Ruderverein di Vienna. Tra gli accompagnatori Florian Kremslehner – presenza fondamentale anche nella regata di quest’anno –, Richard Sellinger e Eszter Hauer. Prenderà parte alla seconda parte della regata invece l’atleta del Pararowing del CC3Ponti, Daniela De Blasis, alla sua seconda esperienza sul Danubio. Le atlete e gli atleti diversamente abili vanno ad affiancare una compagine dei Master del CC3Ponti, di età media superiore ai 55 anni.

Un’impresa



Tanti i chilometri di voga, il fiume è grande, presenta delle chiuse ed è percorso da grandi navi, le condizioni metereologiche non è detto siano sempre quelle ideali e gli equipaggi sono eterogenei. Ma ben preparati e ben allenati. E comunque per ogni evenienza c’è un medico a bordo, anche lui vogatore. E il plus di questo evento remiero è proprio l’internazionalità e l’inclusività dei suoi equipaggi, a testimoniare l’importanza degli sport di squadra, e di quelli remieri in particolare, non solo per il superamento di anacronistiche barriere, come quelle linguistiche e fisiche, ma anche per una piena realizzazione sportiva e sociale di tutte le atlete e di tutti gli atleti, quali ne siano le caratteristiche. Proprio per questo la Fondazione Terzo Pilastro–Internazionale, col suo presidente, il Prof. Avv. Emmanuele F.M Emanuele, ha assicurato anche quest’anno il necessario appoggio alla complessa e impegnativa organizzazione della Discesa, di cui condivide i valori che esprime: il diritto alla salute, allo sport, al benessere per tutti.

Le tappe fin qui





Il primissimo segmento da Schlögen a Linz ha segnato un buon esordio per le atlete e gli atleti coinvolti, che, per inciso, registrano anche tra loro una differenza di età notevole, anche fino a 50 anni. Cinquantacinque chilometri di tempo sereno, solo per un tratto disturbati dalla pioggia battente di un temporale improvviso, ma percorsi poi senza intoppi o incidenti. Due le chiuse da attraversare, Aschach e Ottensheim, entrambe trovate già aperte, grazie alla notorietà della manifestazione ormai attesa, e attenzionata agli operatori del fiume da un apposito Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione austriaco. Le bandiere della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale al vento sulle barche e sui carrelli che seguono su strada le barche del Circolo, vessilli di un impegno costante per la pratica sportiva come veicolo di inclusione. Da Linz a Grein la seconda tappa, partite le barche da Linz alle 8,40 con un tempo splendido e una temperatura mite. Dodici chilometri per arrivare alla diga di Ashach e solo venti minuti per attraversarla. Difficoltoso il tratto successivo di circa 28 chilometri, con il fiume che si allarga molto, la corrente che cala e la navigazione che si fa più pesante. Le atlete e gli atleti ben distribuiti nelle barche hanno tenuto testa alle accresciute difficoltà, e dopo il passaggio della seconda diga sono stati premiati dagli ultimi dodici chilometri fino a Grein più agevoli. 45 chilometri circa per la terza tappada Grein a Melk, rallentata dall’attesa, stavolta, alle chiuse, che hanno costretto gli equipaggi a sostare anche un’ora sotto un sole invadente accrescendo nel tratto la difficoltà dell’impresa, che in navigazione ha toccato però sul fiume punti paesaggistici particolarmente belli. La vicinanza, l’immersione diremmo, nella natura è uno degli aspetti di questa particolare manifestazione remiera sul Danubio. Oggi le barche sono alle prese con la quarta tappa, più breve delle precedenti, che le condurrà a Durnstein.

Motori – si fa per dire – anche quest’anno dell’impresa, Riccardo Dezi e Giulia Benigni, Presidente e Vicepresidente del Circolo Canottieri 3 Ponti e tecnici di Canottaggio di IV livello Europeo, che sono alla loro quinta volta sul Danubio. Nei 4 anni precedenti il percorso era andato via via allungandosi fino alla “Grande Discesa” di seicento chilometri da Passau a Budapest del 2022. Quest’anno si replica il percorso lungo: partiti da Schlögen, gli equipaggi toccheranno per la prima parte della Discesa le città di Linz, Grein, Melk, Durnstein, Tulln e Vienna. Il 28 luglio nuovi equipaggi partiranno da Vienna alla volta di Bad Deutsch – Altenburg; seguiranno le tappe di Bratislava, Gonyu, Komarno, Ezstergom e il 2 agosto gli equipaggi attraccheranno alla meta finale della Discesa a remi del Danubio: Budapest. Una regata che presenta sicuramente difficoltà aggiuntive e incognite, ma che i due tecnici affrontano forti di una pluriennale esperienza tecnica, maturata anche negli allenamenti lungo tutto l’anno con atlete e atleti diversamente abili, e delle dimostrate capacità degli equipaggi da loro seguiti di lavoro d’assieme. Nonostante la fatica, attingendo ad energie extra-ordinarie, ogni atleta evidentemente sostenuto e supportato dal gruppo la cui qualità dell’assieme cresce di giorno in giorno, sempre col sorriso sulle labbra. Un’energia testimoniata anche dalle prestazioni delle atlete e degli atleti diversamente abili. Potenzialità vs limiti, come l’impresa sta dimostrando. È tra i suoi obiettivi.