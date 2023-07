Imprese, formazione e proposte concrete: ‘Be (e) Different’ combatte il gender gap

FRASSINORO (MODENA) – Parte da un’azienda metalmeccanica, con una forte e insolita componente femminile, una delle iniziative più innovative contro il gender gap, le forme di divario che tendono a ‘escludere’ le donne dalla partecipazione e dalla carriera. Si è svolta nella sede di Castelfranco Emilia di Trenton la seconda giornata dedicata al progetto ‘Be (e) Different’, ideato di concerto con Vittoria Pierazzi (Hr Trenton), la coach Annalisa Colnago e dall’amministratrice dell’azienda, Carlotta Giovetti, per la Trenton Academy, che si occupa di formazione e inclusione a vantaggio dei dipendenti e del territorio.

Dopo un momento di formazione, le donne hanno lavorato in gruppo per arrivare a proposte concrete, con un budget messo a disposizione dall’azienda e con il suggerimento di pensare come l’ad in relazione alle proposte da sottoporre alla giuria.



“I valori che hanno animato ‘Be (e) Different’- spiega Giovetti- sono solidarietà, onore e rispetto, che sono insieme a flessibilità e profitto i valori a cui Trenton aderisce. Nelle settimane antecedenti all’incontro sono state strutturate le idee e il 14 luglio una giuria ha ascoltato le tre idee elaborate dalle dipendenti ripartite in base alla sede di lavoro e ha scelto di premiarle tutte scaglionando la realizzazione nella seconda parte del 2023 e nel 2024. Siamo soddisfatti perché ha vinto la collaborazione e il fare insieme, in un’ottica di visione del futuro incentrata sull’economia civile e sul benessere aziendale. Abbiamo imparato a gestire i conflitti e utilizzare lo spirito critico per crescere insieme”.



Le tre azioni saranno, appunto, messe a terra già dalla fine dell’estate e fino alla fine del prossimo anno. Il 30 settembre, a Montefiorino, ci sarà l’evento ‘Essere e non essere’. “Lo slogan, ideato dalle collaboratrici, dà il titolo a una giornata di partecipazione in uno dei territori montani in cui ha sede l’azienda- spiega Carlotta Giovetti- Saranno coinvolti anche i ragazzi dell’istituto comprensivo di Montefiorino, le famiglie e tutti coloro che sono interessati, vogliamo partire dalla radice per costruire insieme un’educazione inclusiva”.



Due momenti diversi con un unico obiettivo: la mattina, la trainer Annalisa Colnago terrà una formazione interattiva e divertente sul tema ‘gender equality’, nel pomeriggio ci si sposterà a Frassinoro con attività guidate da Barbara Biondini e, in conclusione, una merenda-aperitivo tutti insieme.



Nella stessa sede a breve arriverà un armadietto speciale, sempre ideato dalle dipendenti Trenton: “E’ un’idea che mi ha colpito molto, semplice ma efficace- afferma l’amministratrice- un luogo per mettere a disposizione delle donne il necessario per superare momenti di difficoltà molto comuni lavorando: assorbenti, analgesici, e anche la cioccolata, comfort food”.



Nei prossimi mesi si attiveranno gli altri due progetti al femminile, anticipati dall’hashtag #trentonforwomen. Si svolgeranno nelle sedi di Castelfranco Emilia e Fanano. “Non vogliamo anticipare, contiamo sull’effetto sorpresa, perché si tratta di idee davvero nuove e coinvolgenti, sempre all’insegna della responsabilità, che è l’anima della lea