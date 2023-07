La ‘normalità’ dei Pinguini Tattici Nucleari ha vinto: i 6 di Bergamo conquistano l’Olimpico di Roma

Foto di Francesco Prandoni

ROMA – Dai piccoli live nei pub davanti a 50 persone agli oltre 50mila dello stadio Olimpico di Roma. I Pinguini Tattici Nucleari arrivano al gradino più alto e conquistano una location che, in queste ultime settimane, ha visto sul palco Vasco Rossi, Ligabue, Depeche Mode, Muse e il fenomeno internazionale Måneskin. Oltre che Blanco al suo debutto e Ultimo al suo ennesimo stadio.

La storia di Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Simone Pagani, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini e Matteo Locati la si potrebbe raccontare come quella di 6 ragazzi che nell’olimpo della musica scelgono la via della ‘normalità’. Niente lustrini, effetti speciali troppo costosi o inni al lusso dato dalla fama. Solo la verità di un gruppo che, per arrivare a un tour negli stadi da tutto esaurito, ha fatto la gavetta vera. Quella cantata in “Dentista Croazia”, pezzo immancabile nella scaletta di questo viaggio negli stadi.

Lo ripetono più volte i Pinguini Tattici Nucleari che abbracciano il pubblico sempre più vasto che li segue incessantemente sui social e live, chi dagli inizi – 10 anni fa – chi dal recente e unico Festival di Sanremo (quello del 2020 dove hanno partecipato con “Ringo Starr”, anche quella immancabile in setlist).

UN RITORNO A SANREMO?

“Noi siamo fieri di aver partecipato a Sanremo– dice Riccardo Zanotti- ci ha aiutato tantissimo. Amadeus penso sia uno dei più grandi direttori artistici e presentatori della kermesse che ci sia mai stato”. E a chi chiede se il prossimo febbraio potrebbe essere la volta giusta per rivederli, il frontman risponde: “I giochi si scelgono entro dicembre. Vedremo comunque. Può essere. Ci vuole il pezzo giusto. Attualmente noi non abbiamo più scritto, se vai con il pezzo sbagliato c’è anche una sorta di aspettativa secondo me. Non puoi andare con un pezzo che non cambia niente e quindi bisogna dare rispetto a Sanremo. Non basta avere un bel pezzo, deve essere quello giusto. Per fare un esempio calato su di noi, una canzone come ‘Scooby Doo’, che è andata molto bene probabilmente sarebbe stata molto sbagliata”.

DAL MOMENTO ORCHESTRA AL TATUATORE SUL PALCO: UNO SHOW TRASFORMISTA CHE CONQUISTA TUTTI

Le canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari, intanto, riempiono gli stadi e va bene così. Allo stadio il gruppo porta uno show implementato di quello che avevano messo in piedi già nei palazzetti. Stessa formula: i 6 ragazzi sono tutti protagonisti e si alternano anche nel cantare. Permane il momento dj di Nicola Buttafuoco e un set acustico che è immancabile.

Tra i momenti degni di nota quello quello con la traduzione in Lingua dei Segni di “Ridere” e quello in cui un fan sale sul palco per tatuarsi “Hold on” sul braccio. “Fondamentalmente su Instagram- spiega Zanotti- ci arrivano storie di questi ragazzi e ragazze che si tatuano pezzi di canzoni. Quindi abbiamo detto ‘ma perché non rompiamo la quarta parete del social e lo facciamo anche live?’. Di conseguenza, abbiamo chiesto a un tatuatore professionista di seguirci in tour e chi vuole, chi ha il coraggio, chi alza la mano sale sul palco e gli viene fatto uno stencil preparatorio che poi questa persona potrà convertire in effettivo tatuaggio. È un altro modo per avvicinare la gente”. E per il gran finale, i Pinguini Tattici Nucleari – senza mentire sul consueto ritorno sul palco dopo l’ultima canzone – portano un’orchestra. La chiusura perfetta per oltre due ore di show trasformista che conquista proprio tutti. Stasera i Ptn replicano con una seconda data all’Olimpico.

LA SCALETTA

Intro

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold on

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

SET ACUSTICO

Scatole

Giulia

Cena di classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Stage Diving (fuori scaletta per Roma)

Freddie

DJ SET BUTT

Non sono cool

Scooby Doo

L’ultima volta

Verdura

Melting Pop

Fede

Ridere

Rubami la notte

CON ORCHESTRA

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Fuori dall’hype