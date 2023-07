Oroscopo del 24 Luglio

IL MESE DEL LEONE: SCOPRIRE LA VERITA’ DEL CUORE E GRIDARLA.

Da poche ore il Sole è entrato nel Segno del Leone, raggiungendo Mercurio e Venere. Il Luminare fino al 23 agosto si trova nel suo Domicilio, posizione dove si esprime al meglio. Grande è il senso di dignità, orgoglio, così come la necessità di conferme, di essere visto/a, di calcare il palcoscenico della vita, da protagonista, da leader.

Ecco perché il Sole in Leone si esprime bene in attività artistiche e creative. Il dinamismo e l’energia vitale sono caratteristiche del Re dello Zodiaco, spesso ben riconoscibile da una folta capigliatura e dell’amore che nutre per i propri capelli.

In amore è generoso, appassionato, sensibile ad attenzioni e lusinghe, che vanno a stimolare quello che può essere il lato oscuro dell’Archetipo, ossia tendenze egocentriche.

Con il Leone, tuttavia, non parliamo mai di egoismo, perché il cuore lo ha letteralmente d’oro; si tratta più di innata necessità di essere al centro dell’attenzione. L’Archetipo del Leone, come chiarirò più avanti, rappresenta il cuore stesso.

Infatti, in astrologia karmica, il Sole in Leone indica la necessità di manifestare le istanze del Cuore, in maniera artistica/creativa e/o assumendo responsabilità da leader (ricordando sempre che il Leone evoluto deve essere leader e non capo) all’insegna della Verità. Durante questo periodo sono favorite tutte le attività creative. Siamo invitati più che mai a sintonizzarci sui desideri del cuore, da perseguire con la grinta e l’energia che solo il Leone evoluto può vantare, al di sopra ogni tentazione egoica. Così come siamo invitati a sperimentare l’Amore disinteressato e a lavorare sul karma relativo al Padre e al Maschile.

Durante il passaggio il Sole sarà:

-In trigono a Nettuno (primi gg del transito): Spinta a superare le paure.

-opposto a Plutone (primi gg del transito): Spinta a superare i propri blocchi, ad andare a fondo nella ricerca della verità e a manifestarla, costi quel che costi.

-quadrato a Giove: necessità di superare i propri limiti.

-congiunto a Venere Retrograda e quadrato a Urano: scelte anticonvenzionali spinte dal cuore e non dalla testa. Necessità di manifestare ciò che il cuore percepisce.

-opposto a Saturno (ultimi gg del transito): attenzione a senso di inadeguatezza, a non cadere in frustrazione se delle mete non sembrano ancora raggiunte. E’ sempre l’Universo a dettare i giusti tempi.

L’aspetto energeticamente più importante per tutti noi è la congiunzione contemporanea del Sole con Venere retrograda e la quadratura a Urano. Cosa significa in termini pratici? Il Sole è l’Archetipo del Sé, del Cuore; Venere è l’Archetipo dell’Amore; la retrogradazione ci parla di Karma passato; Urano è l’Archetipo del Genio, del Rivoluzionario, del Ribelle. Urano è Cercatore di Verità e le cerca con metodi non convenzionali. Per di più in Leone si trova anche Lilith, la Luna Nera, ossia il Femminile Sconosciuto in quanto non convenzionale anch’esso. Nel Mito Lilith è la prima compagna di Adamo, creata prima di Eva, fuggita dal Paradiso perché ribellatasi ad Adamo. Lilith rappresenta così l’Archetipo Femminile resistente alla sottomissione.

Abbiamo dunque in questi 30 giorni due Archetipi di Ribellione molto attivi: Urano e Lilith! Mamma mia che energia!

Potremmo allora percepire in modo veemente (Urano, Lilith) ciò che fa ardere il nostro cuore, ciò che accende la scintilla vitale (Archetipo del Leone) in relazione a esperienze karmiche (Venere retrograda). Passioni, amori, consapevolezze, si possono manifestare in modo autentico, prepotente, fuori dagli schemi. Tutto ciò che è rimasto fino ad oggi sopito e inespresso può essere allora follemente e coraggiosamente manifestato. Urano e Lilith il Ribelli, Avanguardisti, non accettano certo la repressione. A maggior ragione con un Nodo Nord in Ariete che ci vuole intraprendenti, coraggiosi e precursori e alla vigilia di una Luna Piena in Acquario, altro Archetipo dell’Avanguardia.

Il Mese del Leone ci chiederà

“Cosa che è che ti fa battere il cuore? Chi è che ti fa battere il cuore?”.

Le risposte potrebbero essere molteplici: una missione di vita, una donna, un uomo, un talento, una passione, una attività, un progetto, una iniziativa, un ideale; ognuna di esse legate alle vite passate (Venere Retrograda).

Ecco come in questo mese potremmo scoprire cosa ci fa ardere veramente il cuore (Venere) e batterci come il più indomito dei Rivoluzionari per manifestarlo e gridarlo al Mondo , come solo un Leone sa fare. Saremo così Anime appassionate in cerca di verità, verità probabilmente da sempre contenute nell’Anima, scolpite nel nostro dna da vite passate. E’ un Cielo che incoraggia il libero pensiero, l’Amore puro, disinteressato , la ricerca della verità, l’Amore per la verità.

Oggi desidero condividere un brano tratto dal libro “La futura scienza di Giordano Bruno e la nascita dell’uomo nuovo” di Giuliana Conforto. Giordano Bruno non ha certo bisogno di presentazioni da parte mia. Il Vero Genio, Ribelle, Rivoluzionario, un Alieno proveniente da chissà quale Pianeta con la Missione di portarci la Verità, di aprire il nostro Cuore all’Amore (Archetipo del Leone evoluto). Oltre al Genio, qui abbiamo qui un inedito Giordano Bruno che parla anche d’Amore. L’ultimo dialogo tra il filosofo e Sagredo, così come riportato nel libro:

«Quanto teneramente e voluttuosamente ho amato quella donna… L’amore, Sagredo, è la forza più grande della Natura… è Vita, fusione dei corpi degli amanti… Avvicinarmi a lei era sentire l’infinita dolcezza di Casa, del vero mondo, la dolce tenerezza che solo una donna intelligente e profonda sa dare e ricevere… Quanta illusione, quanta ignoranza… L’uomo non è cattivo Sagredo, è solo infelice… è la sua piccola mente la causa della sua infelicità… Quando il mio corpo brucerà, io sarò libero, Sagredo, libero di ricongiungermi… Non ti crucciare, amico mio……Questo era il nostro destino, comune a tutti coloro che cercano la verità, bandita da un mondo che si regge sulla menzogna. Verrà un giorno, Sagredo, che l’uomo si risveglierà dall’oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo… L’uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo. Quando ci assale la paura dimentichiamo che siamo divini, che possiamo modificare il corso degli eventi, persino lo Zodiaco… Siamo figli dell’unico vero Sole che illumina i Mondi. Guarda dentro di te, Sagredo, ascolta la tua voce interiore e ricorda che l’unico vero Maestro è l’Essere che sussurra al tuo interno. Ascoltala: è la verità ed è dentro di te. Sei divino, non lo dimenticare mai.»

Con Amore

Cristina

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Giornata migliore, poi ricorda che l’amore deve avere il suo spazio, qualcuno può accusarti di fare il vago. Se puoi anticipa ad oggi tutte le cose che vuoi fare, non escludo che ci sia anche una buona proposta. Potresti aprire una vertenza o disputa per questioni di soldi.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Non ti senti in perfetta forma e questo può riversarsi sul lavoro e nei rapporti in genere. Pare che in questi giorni tu debba affrontare un piccolo fastidio economico, qualche debito o incertezza legata al passato. Dedica tempo agli amici e anche all’amore.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Non sottovalutare una nuova proposta di lavoro oppure cerca un nuovo ruolo, ancora una volta gli attacchi non mancheranno. Sarebbe davvero un peccato sprecare tempo a rimembrare qualcuno che è uscito dalla tua vita.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Questa giornata ti mette in guardia dalle spese, ce ne sono state troppe nel corso delle ultime settimane. La fortuna non ti abbandona, anche se come al solito non ti senti soddisfatto, specie per le questioni di lavoro.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Il Cielo è instabile e se già nel passato ci sono stati contrasti oggi è meglio farsi scivolare addosso qualche provocazione. Grandi opportunità a livello di conoscenze: nuovi incontri e avventure, l’unico errore potrebbe essere quello di cercare persone da comandare!

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Litigi in casa e nella coppia. E’ vero che ci sono stati momenti di fermo nel lavoro, ma ora sei sempre più convinto che si può recuperare in tutto.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Se posso darti un consiglio in questo periodo cerca di non alimentare dissensi con le persone che stanno attorno a te. Essere prudenti e rispettosi vale sia per l’amore che per il lavoro.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Hai una grande capacità d’azione: l’unico problema può nascere se c’è qualcuno che cerca di frenarti. E’ importante dare spazio all’amore…

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Ti lascerai coinvolgere in una discussione spiacevole, l’unico modo per evitare qualche problema sarà tacere. Non avere paura di rinunciare ad un progetto; sei messo alla prova, ogni giorno devi dimostrare le tue qualità. Amore sottotono.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio In questo periodo vuoi vedere chiare alcune situazioni rimaste in sospeso. Non conosci sosta, evita di assumere posture sbagliate, mal di schiena.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Oggi sarà un’ottima giornata! Ci possono essere momenti di disagio, ma solo se frequenti persone che sanno dire solo no. E’ il momento di iniziare una vita nuova che riguarda anche l’attività professionale. Bene anche l’amore.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Bisogna cercare occasioni che possano arrivare da ambienti lontani e favoriscano anche chi esercita una professione indipendente. In amore qualche distanza da recuperare.