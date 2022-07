Il Napoli ufficializza l’addio a Mertens dopo nove anni

ROMA – Alla fine di un lunghissimo tira e molla, il Napoli ha ufficializzato l’addio di Dries Mertens, l’attaccante più prolifico della storia del club. Lo ha annunciato in un’intervista ieri il presidente Aurelio De Laurentiis, e oggi su Twitter la società ha pubblicato un video celebrativo con un semplice “grazie”.

Mertens va via dunque a parametro zero dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo per un altro anno a 2,4 milioni di euro. In nove anni al Napoli ha segnato 113 gol in 295 presenze.

