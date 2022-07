Con ‘Asta in piazza’ raccolti 4.589 euro

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 24 lug. – Non solo sport. Con “Fai fare un salto alla solidarietà”, la raccolta fondi promossa in occasione di Asta in piazza, in scena lo scorso 2 luglio in piazza Chanoux ad Aosta, sono stati raccolti 4.589,69 euro. Di questi, 2.000 euro sono stati versati dall’organizzazione mentre la restante somma è stata raccolta dalle 13 associazioni valdostane che hanno aderito all’iniziativa tramite la vendita dei gadget, dei torcetti preparati dagli ospiti della casa circondariale di Brissogne, dei posti a sedere nella parte riservata e grazie alla riffa andata in scena tra la gara maschile e quella femminile di salto con l’asta, protagoniste indiscusse della giornata. L’intera somma sarà devoluta alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Alice, Les amis du coeur, l’Avd1, l’Aism, la Lilt, la Fidas, l’Avapa, l’Aspert, la Fondazione sistema Ollignan, l’Avp, il Centro donne contro la violenza, l’Unicef e La casa di sabbia.

Per Claudio Latino, presidente del Csv della Valle d’Aosta, sostenitore dell’iniziativa, “questa occasione, oltre ad essere un interessante e funzionale momento di aiuto e promozione per il terzo settore, ha avuto il certo vantaggio di far confrontare e collaborare le associazioni, sperimentando sinergie e scambi costruttivi”. Gli fa eco l’organizzatore di ‘Asta in Piazza’, Fulvio Assanti: “Nel nostro piccolo abbiamo offerto visibilità alle onlus e, come ci eravamo ripromessi, è stata una festa della città di Aosta veicolando preziosi messaggi. Fare del bene, fa bene e i 2.000 euro che come organizzazione abbiamo versato sono, al di là dell’impegno collegato all’evento sportivo, quanto di più positivo si possa registrare di questa edizione”.

