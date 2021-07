Salvini si è vaccinato: “Nessuno me l’ha imposto, fatto per mia libera scelta”

ROMA – Ieri il leader della Lega, Matteo Salvini si è vaccianto. “Io ho fatto quello che ho fatto non perché me lo ha imposto qualcuno, ma per mia libera scelta”, ha dichiarato da Macerata. E quindi, ha proseguito: “i vaccini salvano la vita dai 60, dai 70, dagli 80 dai 90 anni in su, perfetto. Quindi, io invito tutti a mettersi in sicurezza non costringo o obbligo nessuno. Però, se qualcuno mi vuole convincere che bimbi di 12 anni devono obbligatoriamente vaccinarsi per andare a scuola, non mi convincerà mai di questo“.