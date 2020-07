Coronavirus, De Luca: “Pronti a prendere decisioni drastiche

NAPOLI – “Oggi pomeriggio faremo una riunione con la task force regionale per fare il punto sulla situazione epidemiologica. O registreremo un incremento della responsabilita’ oppure nel giro di una o due settimane saremo costretti a prendere decisioni drastiche”. Lo annuncia il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Il presidente della Regione avverte su tre disposizioni da seguire: “obbligo assoluto di mascherina sui mezzi di trasporto, obbligo assoluto nei locali chiusi e in qualsiasi negozio e anche all’esterno quando ci sono assembramenti. Nella riunione di oggi verificheremo se sara’ necessario prendere altri provvedimenti e fare ulteriori ordinanze”. “O ci convinciamo che e’ necessario fare ancora dei piccoli sacrifici – osserva il governatore – oppure, se la gente pensa che il contagio e’ eliminato e si continua ad adottare comportamenti irresponsabili, rischiamo di non arrivare nemmeno a settembre. Allora, si prenderanno delle decisioni pesanti”.