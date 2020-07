VIDEO | Regionali Campania, Meloni a Napoli: “De Luca è lo sceriffo di Nottingham”

NAPOLI – “Per cinque anni ha fatto le dirette con il lanciafiamme… E’ lo sceriffo di Nottingham, mi ricorda il tema del sopruso rispetto al territorio e non quello della persona che fa rispettare le regole”. Cosi’ la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni oggi a Napoli per sostenere il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra Stefano Caldoro. “La differenza tra De Luca e Caldoro? Il primo e’ un parolaio – dice – il secondo e’ un operaio. De Luca va a inaugurare le cose che si e’ inventato Caldoro e, per il resto, non sa fare niente”. “Noi ci stiamo concentrando perche’ lui dal 20 settembre – attacca la presidente di FdI – possa concentrarsi esclusivamente su questa sua attivita’ nel mondo dello spettacolo: come amministratore e’ pessimo”.