Migranti, fuga all’alba dal Cara di Restinco

BARI – Un gruppo di circa 30 migranti nordafricani ospitati nel Cara di Restinco (Brindisi) è fuggito all’alba di oggi. I migranti erano nel Centro per richiedenti asilo dove sono arrivati dopo essere sbarcati sulle coste siciliane. Alcuni dei fuggitivi sono stati rintracciati.

Per qualcuno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale perché nella fuga e scavalcando la recinzione del Cara ha riportato fratture. Il gruppo era in quarantena dopo la positività al covid registrata in uno degli 80 migranti arrivati in Puglia.