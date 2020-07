Crimi: “In Puglia il M5s corre da solo, incompatibili con Emiliano”

ROMA – “Noi non ci siamo mai sottratti al confronto, infatti in Liguria abbiamo avviato un progetto comune ma lo facciamo se ci sono i presupposti e oggi i presupposti erano solo sulla Liguria. So che c’è molta attenzione sulla Puglia. Anzi stanno spingendo, ma voglio confermare qui, senza ombra di dubbio, che correremo da soli in Puglia”. Lo dice Vito Crimi, viceministro dell’Interno e capo politico del Movimento 5 stelle questa mattina a Radio anch’io (Rai Radio1) a proposito delle alleanze alle regionali con il Pd.

“Ci abbiamo ragionato- aggiunge Crimi -ci sono stati confronti. Ma le politiche fatte da Emiliano in Puglia in questi cinque anni le abbiamo contrastate, senza sconti, e non possiamo archiviare facilmente tutto questo. Quindi, in Puglia andremo da soli. Attualmente è l’unica Regione in cui andremo in coalizione è la Liguria”.