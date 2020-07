Arrestato il comandante dei Carabinieri di Cassano delle Murge

BARI – Peculato, omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale e depistaggio: sono le accuse che hanno fatto finire agli arresti domiciliari Cosimo Maldarizzi, 56enne maresciallo dei carabinieri e comandante della stazione di Cassano delle Murge, nel Barese.

Secondo quanto si legge sull’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Bari, Paola Angela De Santis, il carabiniere due anni fa si sarebbe impossessato di una cisterna provento di furto e ritrovata assieme ad altri mezzi risultati rubati tra le province di Bari e Taranto.

LEGGI ANCHE: Spaccio, estorsione e tortura: sequestrata caserma dei Carabinieri a Piacenza, arrestati dieci militari

A conoscenza che erano in corso indagini sull’accaduto, il militare avrebbe affidato la cisterna a un suo conoscente per poi “attivarsi per il rinvenimento”, tentando di catalogare la mancata riconsegna al legittimo proprietario come “una svista”. L’arresto è stato eseguito oggi. Le indagini sono state coordinate dal magistrato delle procura di Bari, Chiara Giordano.