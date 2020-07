A Tokyo record di contagi, la popolazione ha paura

ROMA – In linea con i numeri crescenti registrati nelle ultime settimane, che hanno allarmato le autorità sanitarie sul fatto di trovarsi in presenza di una seconda ondata di contagi di Covid-19, il governo metropolitano di Tokyo ha riportato come ultimo dato ufficiale sui contagi il numero, registrato giovedì, di 366 nuovi casi.

La cifra è il record dalla revoca dello stato di emergenza. A conferma della crescente preoccupazione, la governatrice di Tokyo Yuriko Koike ha esortato pubblicamente i residenti della capitale ad evitare ogni uscita non indispensabile durante i prossimi quattro fine settimana, dopo aver innalzato il livello di allarme sanitario al livello massimo.

L’allarme giunge in concomitanza con il lancio della campagna pro-turismo “Go To”, una massiccia serie di incentivi per incrementare il turismo interno, criticata aspramente dalla popolazione per la possibilità di divenire ulteriore veicolo di contagi in tutto il paese.