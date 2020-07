Angi presenta il manifesto per l’energia

ROMA – ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e punto di riferimento in Italia per l’innovazione, consapevole dell’importanza di tali tematiche, lancia il suo manifesto per l’energia, con 5 punti programmatici che, con l’occasione, sono stati consegnati nelle mani della Ministra per l’innovazione Paola Pisano e alla Presidente della Cabina di Regia Benessere Italia Presidenza del Consiglio Filomena Maggino.

L’Associazione propone una stretta collaborazione tra scienza ed ecologia per la decarbonizzazione dei nostri centri urbani; che si stanzino incentivi per aziende e cittadini che aiutano a sviluppare soluzioni innovative in materia di tecnologia circolare e di energia pulita.

Fondamentale resta il tema del sicuro ed avanzato trasporto di gas e di GNL, dal momento che i dati riportano un’emissione di circa il 60% in meno di CO2 rispetto al carbone ed il 20% in meno rispetto al petrolio. Nasce pertanto la proposta di incentivare i progetti di innovazione tecnologica ed ecosistemica ed una riqualificazione sostenibile delle comunità locali. Il manifesto include anche il controllo della purezza e della potabilità delle acque sino dalla fonte, che si unisce ad una cooperazione sovranazionale per la salvaguardia e l’uso responsabile della risorsa idrica.

Così la Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano: “Il tema dell’innovazione, legato alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente sia fondamentale per la ripresa del nostro paese. Il periodo di emergenza per la pandemia ci ha insegnato molto e ci ha messo di fronte a sfide alle quali deve essere data una risposta concreta e in tempi rapidi. Il cambiamento non è più un’opzione, l’innovazione tecnologica può e deve essere motore trasversale del cambiamento”.

Nel suo intervento Filomena Maggino – Presidente Cabina di Regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio afferma: “L’innovazione, non solo tecnologica, è (ed è stato in passato) un fattore essenziale per il progresso dei Paesi. L’innovazione, più che obbiettivo, rappresenta un prezioso volano per promuovere e raggiungere il benessere dei cittadini che sia equamente distribuito e rispettoso di tutti gli esseri viventi. Si pensi, a tale proposito, al ruolo che ha e potrà avere l’Intelligenza Artificiale nelle nostre vite; tale ruolo produrrà vero benessere se eticamente orientato. In questa ottica, ben vengano iniziative come questa che mirano a consentire, tra l’altro, una corretta riflessione sul tema dell’innovazione tecnologica”.

Sulla stessa scia delle istituzioni viaggiano le parole di Gabriele Ferrieri, presidente di ANGI, che ha aperto così i lavori: “Crediamo fortemente nell’Innovazione in ogni suo campo, ma riteniamo che questo sia uno dei settori fondamentali dove per il nostro domani, è giusto investire maggiormente. Siamo lieti del plauso di tutti i nostri sostenitori per la mission che ANGI porta avanti come punto di riferimento sul tema innovazione e del grande dialogo e proficua collaborazione portata avanti con tutte le istituzioni italiane ed europee”.

“Siamo consapevoli – ha dichiarato Ivan Vigolo, Responsabile Technology e Solutions del Gruppo ACEA- che il futuro green si costruisce anche attraverso il lavoro delle multiutility che contribuiranno in modo rilevante al percorso in atto verso la transizione energetica, la decarbonizzazione, la generazione distribuita e l’elettrificazione della domanda. Infatti le soluzioni innovative che saranno implementate nella gestione delle attività nei territori, contribuiranno al raggiungimento di importanti risultati in termini di sostenibilità.

Per dare concretezza e riscontro numerico all’Italia che viviamo, ANGI ha portato all’attenzione uno studio realizzato dal direttore comitato scientifico dell’Associazione Roberto Baldassari sulla realtà economica, aziendale e innovativa del nostro Paese.

Ai lavori hanno preso parte le seguenti personalità che ringraziamo per il prezioso contributo che hanno portato: Carlo Corazza Direttore Parlamento Europeo in Italia; Antonio Parenti Capo Rappresentanza Commissione Europea Italia; Riccardo Di Stefano, Presidente Confindustria Nazionale Giovani; Dino Fortunato Chief Technical Advisor UNIDO;

Andrea Gumina Consigliere del Ministro degli Affari Esteri; Federico Testa Presidente ENEA; Fabio Bacchini Responsabile ricerca ambientale Istat; Patty L’Abbate Capogruppo Commissione Territorio e Ambiente Senato; Federico Mollicone Intergruppo Parlamentare Innovazione; Marco Carlizzi CDA Banca Etica; Giuseppe Incarnato Ceo IGI Investimenti; Valeria Fazio, Head of Relation – UER; Giancarlo Defazio Direttore Generale Investitalia; Filippo Zinelli, Studio Legale & Giustizia; Francesco Rizzo, Studio Improda; Emanuel Bonanni Segretario Generale Assopostale; Alessandro Del Frate Project Leader Sailpost; Cesare San Mauro Presidente Fondazione Roma Europea.