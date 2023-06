Russia, esplosione a Rostov: in un video reporter e civili in fuga

ROMA – Persone in fuga in strada, di corsa sui marciapiedi, per allontanarsi il più possibile dove aver sentito il rimbombo di un’esplosione: immagini in arrivo da Rostov sul Don, città del sud della Russia prossima al confine con l’Ucraina, dove da ieri sono posizionate unità del gruppo paramilitare Wagner.

Ad allontanarsi è anche un giornalista dell’emittente statale Russia Today, che nel video poi si ferma e pone domande ad alcuni testimoni dell’esplosione. La deflagrazione si sarebbe verificata presso una base dell’esercito, racconta il cronista, correndo: “Ci stiamo allontanando il più possibile”.

E’ possibile che la base sia sotto il controllo di Wagner, come riferito dal gruppo.