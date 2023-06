‘Italia Loves Romagna’, questa sera a Campovolo e in tv il concerto per gli alluvionati

di Giusy Mercadante e Cristiano Somaschini

di ROMA – Grandi nomi della musica per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna lo scorso maggio. Andrà in scena sabato 24 giugno ‘Italia Loves Romagna – Il concerto’, l’evento benefico organizzato alla Rfc Arena di Reggio Emilia (Campovolo) 11 anni dopo il concerto per i terremotati ‘Italia Loves Emilia’. La serata sarà trasmessa, senza stacchi pubblicitari, su Rai1 e RaiPlay a partire dalle 20.30.

“Stavamo preparando un evento per la Festa della Musica del 2023- spiega Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura con delega alla Musica e allo spettacolo dal vivo- pensavamo a un evento particolare. La sede sarebbe stata Roma, alle Terme di Caracalla. Nel frattempo accade questa tragedia. Rimaniamo tutti colpiti dalle immagini e riteniamo che la Festa della Musica che stavamo progettando non aveva più senso. Ho telefonato a Ferdinando Salzano di Friends & Partners e ho chiesto se fosse stato possibile organizzare un evento simile a quello di Italia Loves Emilia. Siamo partiti così e siamo riusciti a mettere insieme questo concerto”.

ITALIA LOVES ROMAGNA: GLI ARTISTI

Sul palco ci saranno: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Gli artisti si mescoleranno e contamineranno in vari duetti. Ad alternarsi, invece,

alla conduzione ci saranno: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Insieme a questi nomi una super band di 10 elementi e l’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti emiliani e romagnoli.

IL RICAVATO IN BENEFICENZA

Tutto il ricavato sarà donato in beneficenza. È attivo da giovedì 22 giugno e fino al 5 luglio il numero solidale 45538 per donare tramite sms (2 euro) o chiamata (5 o 10 euro). Sarà possibile contribuire alla causa anche sul sito www.antoniano.it, sul sito di Intesa Sanpaolo (forfunding.it/italia-loves-romagna) e tramite bonifico bancario sul c/c Intesa Sanpaolo Iban IT16T0306909606100000196876. I biglietti per ‘Italia Loves Romagna’ sono disponibili sui circuiti TicketOne, Ticketmaster, Vivaticket e TicketSms. Si prevede un’affluenza 40/50mila spettatori distribuita tra i 3 pit con posti a sedere e i 3 con posti in piedi.

SANGIULIANO: PER ROMAGNA MASSIMO SFORZO SOLIDARIETÀ

La Romagna è “un luogo identitario del carattere italiano, una parte fondamentale della storia della nostra nazione”. Dunque si deve fare “il massimo sforzo possibile di solidarietà” affinché non si spengano i riflettori sulla situazione che sta vivendo. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano chiude questa mattina la conferenza stampa per presentare il concerto di beneficenza pro alluvionati Italia loves Romagna annunciando una sua imminente vista nei luoghi dell’alluvione. Con il presidente Stefano Bonaccini, rimarca, c’è una “efficace collaborazione istituzionale”, come dimostra anche il percorso verdiano intorno alla residenza di Giuseppe Verdi. Al patrimonio culturale romagnolo colpito dall’alluvione, ricorda, sarà destinato il rincaro di euro del ticket di entrata ai musei dal 15 giugno al 15 settembre e si cercheranno anche, garantisce, ulteriori “risorse aggiuntive”. D’altronde, chiosa Sangiuliano, “siamo il ministero del fare”, come dimostrano “l’acquisto di ieri dell’edificio di San Casciano per i bronzi, quello della villa Verdi e il progetto del treno Roma-Pompei”. Questo evento di solidarietà, conclude il ministro, è “un altro tassello importante: la passione civile è un elemento fondamentale” e questo concerto è “un inno alla vita, la musica è alimento dello spirito e ci vuole spirito per ricostruire. Lavoreremo e ricostruiremo, migliorandolo, il patrimonio artistico culturale di questa terra”.