Simona Quadarella vince il bronzo negli 800 sl ai Mondiali di nuoto

ROMA – Simona Quadarella è medaglia di bronzo negli 800 ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, in Ungheria. L’azzurra ha toccato in 8’19″00: l’oro è andato alla statunitense Katie Ledecky in 8’08″04, l’argento all’australiana Kiah Melverton (8’18″77).

“È stata difficilissima questi giorni, mi dispiace per i tre decimi (il distacco dalla medaglia d’argento, ndr) ma sono contenta di essere ancora una volta sul podio mondiale e di tornare a casa con una medaglia. Anche il tempo è buono, non è il mio personale ma va benissimo così e da questa gara ho capito che on sto messa così male come pensavo“. Queste le parole della nuotatrice romana ai microfoni di Raisport.

Per Quadarella dunque il riscatto dopo i 1500 in cui ha chiuso quinta: “Ho trovato la forza parlando con le persone giuste, mi hanno tutti incoraggiato e mi hanno aiutata e ho pensato a quello che ho fatto alle Olimpiadi l’anno scorso. Sono uscita malissimo dai 1500, non me lo aspettavo per niente, non pretendevo di essere nella mia migliore forma ma neanche di fare una gara così. Forse ho un problema con i 1500 ma cercherò di risolverlo. Ma per questo 800 sono davvero contenta“, ha concluso.

