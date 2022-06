Buone notizie per Khaby Lame: il tiktoker più famoso del mondo sta per diventare italiano

ROMA – Khaby Lame chiama, il ministero dell’Interno risponde. Il tiktoker più famoso del mondo, che con i suoi video divertenti in cui senza dire una parola ha conquistato la vetta del social network più amato dai giovanissimi, è nato in Senegal ma vive in Italia da quando aveva un anno. Cresciuto a Chivasso (Torino), il 22enne da operaio licenziato con lo scoppio della pandemia si è reinventato su TikTok, diventando una vera star internazionale.

Ma nonostante abbia trascorso praticamente tutta la vita nel nostro Paese, Khaby Lame non è ancora cittadino italiano, come ha dichiarato lui stesso in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’: “Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me”.

Al tiktoker ha risposto, su Twitter, il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, rassicurandolo sull’imminente conclusione della trafila burocratica che farà di Khaby Lame un italiano a tutti gli effetti. “Volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal ministero dell’Interno – scrive nel tweet Sibilia – A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”.

Caro @KhabyLame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della #cittadinanzaitaliana é stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo 🇮🇹 — Carlo Sibilia (@carlosibilia) June 24, 2022

