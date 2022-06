We Make Future, si chiude il più grande Festival sull’Innovazione

BOLOGNA – Sabato 18 giugno si sono spente le luci sulla 10^ edizione del Wmf – Il più grande Festival sull’Innovazione digitale del Pianeta, ideato e realizzato da Search On Media Group, che ha reso l’Italia il centro della rivoluzione innovativa del futuro accogliendo il mondo dell’innovazione per la prima volta in Fiera, con un format rinnovato e potenziato.

Dal 16 al 18 giugno, presso la Fiera di Rimini, il Wmf 2022 ha confermato e rilanciato, ancora più in grande, il proprio ruolo di acceleratore di innovazione, cultura e formazione per l’intero contesto internazionale. A confermarlo la presenza da più di 26 paesi, di oltre 36.000 presenze, più di 300 aziende espositrici, 700 speaker e ospiti e più di 1000 tra startup e investitori che hanno scelto il Festival come piattaforma di discussione e confronto per il Futuro.

“Il Wmf per noi è una piattaforma utile per mettere in connessione mondi, competenze e idee differenti, tutte orientate alla costruzione di un futuro migliore”, spiega Cosmano Lombardo – CEO di Search On Media Group e ideatore del Wmf – “la sfida è stata enorme ma abbiamo trovato grande collaborazione da parte di tutti i soggetti che condividono questa visione, con i quali dialoghiamo come Festival e come Search On durante tutto l’anno, e i cui progetti confluiscono nella tre giorni”.

E prosegue “Quest’anno più che mai We Make Future ha esplicitato la mission che da sempre abbiamo di costruire un futuro migliore attraverso gli strumenti dell’innovazione tecnologica e digitale, alla luce del grande potenziale d’impatto sociale che offrono. Chi era presente all’evento, e chi lo ha seguito da casa, ha sicuramente colto questo grande slancio collettivo verso un presente sempre più attivo e impegnato per il futuro che lasciamo alle nuove generazioni”.

L’evento, quest’anno sponsorizzato e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, ha infatti riunito alla Fiera di Rimini le più brillanti menti dal mondo dell’innovazione e del digitale, territori e comunità locali dal nord al sud Italia – aderenti al progetto WMF Hubitat – paesi esteri come Croazia, Spagna, Grecia, Arabia Saudita, Francia – parte dell’International Roadshow del WMF – istituti di ricerca, università, agenzie, aziende e startup di tutto il mondo, che hanno messo a sistema esperienze e competenze.

IL MAINSTAGE

A sua volta grande contenitore di eventi il Mainstage del Festival, che ha visto la conduzione di Cosmano Lombardo e delle co-conduttrici Natasha Stefanenko, Anna Safroncik – una russa e una ucraina per lanciare un messaggio di pace – Diletta Leotta e Danielle Frédérique Madam, ha visto alternarsi oltre 100 interventi e momenti di show, con grandi ospiti nazionali ed internazionali che hanno portato interventi dalla forte componente ispirazionale. Qui sono avvenute le interviste esclusive a Mimmo Lucano, Nicola Gratteri e Robot Sophia – il robot umanoide più avanzato al mondo – e hanno portato la loro esperienza esperti in ambito AI come l’inventore del microprocessore 4004 Federico Faggin , attivisti per i diritti umani e civili come Linda Sarsour, Savo Heleta e Siyabulela Mandela, esponenti della lotta alla mafia come il Direttore della DIA Maurizio Vallone, istituzioni come il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Andrea Costa e la Vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, e giovani Creators come Giorgia Soleri, Camihawke e Mattia Stanga.

Intrattenimento e show hanno poi fatto da cornice ai momenti più intensi regalando alla platea del Festival divertimento e nuovi spunti di riflessione: spazio allora a concerti e live set come quello di Irama – in collaborazione con RDS 100% grandi successi – e quelli di Roy Paci e Frankie hi nrg mc, (tutti tradotti in LIS da Rai Pubblica Utilità) ma anche a momenti di puro spettacolo tecnologico come l’anteprima italiana, in esclusiva al Wmf, del volo umano effettuato con la Jet Suit di Gravity industries.

INNOVATION FAIR

Oltre 300 aziende e realtà da tutto il mondo hanno trovato spazio e opportunità all’interno dell’Innovation Fair del Wmf, in un’area Fieristica mai così ampia e ricca di eventi pensati per agevolare incontri di business, networking e sviluppo di nuovi progetti tra Italia ed estero. Importanti in questo senso le collaborazioni con oltre 18 camere di commercio italiane all’estero che hanno animato per due giorni l’Export Stage offrendo scenari di internazionalizzazione alle startup, e la collaborazione con ICE, che ha presenziato al Wmf con delegazioni di importanti investitori provenienti da UK, Israele, Turchia, Francia e Spagna che hanno incontrato le startup presenti al Festival in oltre 200 appuntamenti one to one pre organizzati dal team Wmf. L’attività internazionale del Wmf proseguirà a partire da settembre tramite importanti collaborazioni con partner locali per l’organizzazione di eventi in Polonia, Rep. Ceca, Spagna, Egitto, Valencia, Serbia, Malta, Australia, Canada, Messico e altre tappe all’interno del progetto International Roadshow.

Fra gli stand anche quelli della Regione Emilia-Romagna – Main Sponsor dell’evento -, con i propri brand Data Valley, Motor Valley, APT e Visit Romagna, ma anche RAI Cinema e Rai pubblica Utilità, Oplon, Intel, Eurid, Storyblock, Sprinkler, Aruba, Sole24Ore e Doxee. In Area Fieristica anche il frutto di importanti e pluriennali collaborazioni del WMF, come quella con la Digital Library del Ministero della Cultura, che ha portato diverse iniziative in fiera e ha permesso l’interazione con uno dei robot più avanzati del mondo, utilizzato per il monitoraggio del Parco Archeologico di Pompei: il quadrupede Spot della Boston Dynamics.

Un intero padiglione della Fiera ha poi accolto gli eventi del World Startup Fest, manifestazione di riferimento internazionale per startup, scaleup e investitori che, oltre alla Startup Competition internazionale più grande d’Italia, ha realizzato palchi dedicati come lo Startup Stage e l’Entrepreneurship stage, spazi espositivi nello Startup District dedicati ai progetti innovativi italiani ed esteri e opportunità di networking e business grazie agli incontri B2B con delegazioni di investitori, presenti grazie alla partnership con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Da segnalare inoltre anche il Digital Job Fair, la fiera dedicata alle professioni digitali che ha messo a disposizione: il servizio di job placement in grado di mettere in contatto domanda e offerta, speed meeting, incontri B2B nell’area dedicata powered by Mondoffice e varie occasioni di networking; il WMF Youth ospitato dal truck della Polizia Postale; l’Hackathon Europeans For Future, realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo durante l’anno europeo dei giovani, e l’Innovation Film Fest con proiezioni, contest ed incontri dedicati al mondo della nona arte che ha ospitato nomi come Pupi Avati e Alessio Cremonini.

OLTRE 77 STAGE TRA FORMATIVI E TEMATICI

La formazione, che da sempre costituisce il cuore dell’evento, ha permesso a migliaia di professionisti del web e delle professioni STEM di confrontarsi e ampliare le loro conoscenze con più di 77 tra stage formativi e open stage tematici. Oltre 700 speaker, tra professionisti ed esperti di settore, hanno portato la loro esperienza al Festival analizzando i nuovi trend: NFT, crypto, blockchain, metaverso, il mondo dei digital creators, l’attivismo sui social, neuromarketing.

Vari Open stage hanno poi accolto ospiti d’eccezione, tavole rotonde e panel tematici dedicati agli argomenti più rilevanti del prossimo futuro, come il Future of Italy, palco che ha ospitato importanti incontri con rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali che hanno dibattuto sul fondamentale utilizzo del PNRR e il suo impatto sul processo di digitalizzazione del paese, o ancora Start the Future, che ha raccontato le più visionarie tecnologie e idee imprenditoriali innovative già pronte a rivoluzionare il mercato, o ancora Book presentation – con le partecipazioni di Vera Gheno e Totò Cascio – Creators Live e Women in Tech ma anche Sustainability, Space Economy, TikTok.

La tre giorni del WMF ha posto l’Italia al centro del processo di rivoluzione innovativa del Futuro creando e mettendo a disposizione una vera e propria piattaforma d’incontro, scambio e condivisione, aperta a tutto il mondo. Un’esperienza a tutto tondo, una festa all’insegna dei principi cardine di solidarietà, equità, giustizia, legalità che educa all’innovazione tecnologica come strumento per la costruzione di un futuro migliore. Il WMF è la fiera internazionale sull’innovazione a cui non si può mancare. Già fissato l’appuntamento per il WMF 2023, per una nuova edizione, che tornerà alla Fiera di Rimini il 15, 16 e 17 giugno.

