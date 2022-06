Letta: “Il campo largo si sfarina? Aspettiamo i ballottaggi”

ROMA – “Cerco sempre di badare ai fatti e il primo fatto è che in Parlamento c’è stato un dibattito con un voto importante e il Governo ne è uscito più forte e questo ha consentito a Draghi di venire a Bruxelles e di avere più forza nelle trattative che sta conducendo. Questo non era scontato”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta a ‘Radio Anch’io’, su Radio Rai Uno. “Basta aspettare 48 ore – aggiunge il leader dem-, domenica sera ci saranno i ballottaggi con 13 città capoluogo che vanno a votare. Di questi ballotaggi in 13 città noi ne governavamo due, vedremo il risultato, prima di parlare di campo largo che si sfarina aspetterei il risultato di domenica”.

“Per il futuro – dice ancora Letta – il tema del campo delle alleanze è sempre stato nella nostra testa un tema che è secondario rispetto a quello che vogliamo fare. Noi vogliamo mettere in campo le idee per il futuro dell’Italia. Per fare questo le alleanze che cerchiamo sono larghe: chi ci vorrà stare sarà con noi ma sulla base dei programmi per cambiare l’Italia”.

“Il Pd si trova ad essere oggi il partito più grande, che ha la maggiore responsabilità – sottolinea il segretario dem -. È un po’ il fratello maggiore. E il fratello maggiore si deve caricare la responsabilità di mettere più parole di unità e lavorare perché si stia più insieme. D’altronde l’attuale legge elettorale sia a livello locale che nazionale obbliga a delle coalizioni, se non le si fanno vincono gli altri. Le preclusioni sono sulle cose da fare”, conclude Letta.

