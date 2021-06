La sindaca di Torino è fan di Gabry Ponte: “Peccato non poter ballare tutti insieme”

TORINO – “Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabry Ponte”. Comincia così, con un verso tratto dal suo classico ‘La danza delle streghe’, il post Facebook con cui la sindaca di Torino Chiara Appendino celebra il dj Gabry Ponte, che stasera si esibirà in diretta streaming alle 23 dal cortile del Castello del Valentino. Spettacolo di cui la sindaca si è concessa un assaggio di norma riservato agli addetti ai lavori: “Ho visto le prove e, credetemi, sarà uno spettacolo grandioso quello di stasera con Gabry Ponte. Torinese doc che, con la sua musica, che ha fatto il giro del mondo, renderà speciale la notte di San Giovanni“.

In effetti Appendino, che ha da poco spento le 37 candeline, ha passato gli anni della prima giovinezza proprio mentre le hit eurodance del dj, da solo o con gli Eiffel 65, conquistavano le discoteche di tutto il mondo. Oggi la sindaca gli ha anche consegnato l’onorificenza di ‘ambasciatore delle eccellenze torinesi nel mondo’.

Purtroppo, “per evidenti motivi non possiamo ancora fare quello che tutti avremmo voluto, ovvero trovarci a ballare tutti insieme in un mare di note, luci e pezzi di Gabry che hanno unito intere generazioni”: lo spettacolo sarà solo in streaming. La sindaca non sta più nella pelle: “Partiamo da qui. Manca poco. La speranza di tutti è che si possa fare il prima possibile. Nel frattempo noi abbiamo voluto comunque rendere speciale questo San Giovanni“. E il dj rilancia il loro selfie su Instagram: “Appendino alla consolle!”.

LEGGI ANCHE: Comunali Torino, Lo Russo torna da Roma: “M5s fuori, dialogo con Azione”