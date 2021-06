Sale sull’auto con un palo di ferro e la danneggia: arrestato a Firenze

ROMA – Attimi concitati quelli vissuti stamattina alle 10 circa, in via del Porcellana, non lontano da Piazza Santa Maria Novella a Firenze, dove un cittadino straniero è salito sul tetto di un’auto in sosta brandendo un palina in ferro per recinzioni mobili. L’uomo, per motivi in corso di accertamento, prima di essere arrestato ha danneggiato il vetro anteriore del mezzo e poi il lunotto posteriore.

La scena, che dura alcuni minuti, è stata ripresa con uno smartphone. Nel video diffuso dal Sindacato di Polizia Coisp si vedono due agenti di Polizia che cercano di placare lo stato di agitazione dell’uomo. “Stai calmo, vogliamo solo aiutarti”, ripete uno dei poliziotti mentre l’uomo in piedi sul tetto dell’auto, proferendo parole in lingua straniera, solleva il palo in alto e poi spacca i vetri. La situazione si risolve quando uno degli agenti approfittando di un momento di distrazione dell’uomo riesce a disarmarlo. Inutile il tentativo di fuga, l’uomo viene fermato, ammanettato e portato in Questura sotto gli occhi dei passanti.

