Arriva MedCampus, per preparare l’esame di ammissione a Medicina

ROMA – Si chiama MedCampus ed è una start up innovativa, con la struttura di una community, che supporta gli studenti nel percorso di preparazione al test di ammissione alla Facoltà di Medicina. I corsi personalizzati comprendono lezioni personalizzate, che, online, sono disponibili per gli studenti di tutto il Paese. Tra i docenti, anche Elia Bombardelli supergettonato insegnante di matematica di YouTube, con quasi 400mila iscritti al suo canale. Fondatore del progetto è Leonardo Vaghaye, giunto in Italia dall’Iran, scegliendo l’insegnamento per il superamento degli esami di ammissione a Medicina.



“L’idea di MedCampus è aiutare gli studenti ad affrontare con successo i test di ammissione a medicina tenendo in considerazione primaria il fattore umano dei ragazzi che si rivolgono a noi- afferma il CEO di MedCampus- Uno dei passi fondamentali è proprio l’analisi della situazione di partenza dello studente attraverso un colloquio conoscitivo approfondito, dove ci informiamo sul suo percorso scolastico e sull’attuale livello di apprendimento, così da conoscere in dettaglio i loro punti di forza e di debolezza formulando il percorso più adatto alle loro esigenze specifiche. Oltre a un continuo supporto, forniamo sostegno anche a livello emotivo: la preparazione ai test può essere fonte di stress estremo, e la nostra community è pensata per accompagnare i ragazzi, per accogliere i loro sfoghi in una fase personale molto delicata in cui l’impatto sulla vita e sulla carriera diventa enorme. Per fornire un supporto ulteriore abbiamo anche ideato i ‘responsabili della felicità ovvero collaboratori di MedCampus che si occupano a 360 gradi dello studente, inclusa la parte emotiva. Il nostro obiettivo è quello di far sentire i nostri studenti parte integrante di una community, di una famiglia, proprio ora che negli anni del Covid stanno venendo meno i punti di riferimento e orientamento per i ragazzi, immersi in un clima di grande incertezza sul futuro. Per questo, tra le tante attività che portiamo avanti, accompagnamo fisicamente gli studenti ai test con il nostro pullman e la notte prima dei test li ospitiamo in hotel”, conclude il fondatore di MedCampus.