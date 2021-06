Olimpiadi, preoccupa la risalita dei contagi da Covid-19 a Tokyo

TOKYO – Il bollettino quotidiano del ministero giapponese della Salute aggiornato a ieri ha confermato altri 1.797 nuovi casi di coronavirus nel Paese e 58 decessi causati dal virus. Il numero di ricoverati in gravi condizioni è sceso ulteriormente a 646, mentre continuano ad aumentare nuovamente i contagi a Tokyo, che con i 619 casi segnalati supera per la prima volta quota 600 dal 28 maggio scorso. La media settimanale dei contagi nella capitale, a meno di un mese dall’inizio dei giochi olimpici, è salita del 10% rispetto quella della settimana precedente.

Hiroshi Nishiura, professore dell’Università di Kyoto, in rappresentanza del comitato consultivo di esperti del ministero giapponese della Salute, nominato in funzione di supporto nella lotta alla pandemia, ha messo in guardia il governo su una possibile nuova ondata di infezioni a Tokyo e nelle aree limitrofe.

Nella capitale e nelle zone vicine da domenica scorsa sono stati revocati lo stato di emergenza e le principali misure restrittive, a meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi che verranno ospitate proprio dalla capitale giapponese.

“Secondo le nostre stime, il ceppo mutato del virus è del 90% più contagioso del virus originale, e la variante cosiddetta ‘indiana’ continuerà a diffondersi, e rappresenterà il 68,9% dei nuovi casi di infezione da coronavirus nel Paese da qui alle prossime settimane”, ha dichiarato Nishiura in conferenza stampa.