VIDEO | Regionali Campania, De Mita a Palazzo Santa Lucia per incontro con De Luca

NAPOLI – Il sindaco di Nusco ed ex presidente del Consiglio della Dc, il 92enne Ciriaco De Mita, si e’ recato stamattina a palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per incontrare il governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca. I due hanno gia’ raggiunto un accordo elettorale per le prossime elezioni regionali. Gia’ cinque anni fa, i ‘centristi’ di De Mita avevano sostenuto la candidatura di De Luca, un’intesa sancita poche ore prima della presentazione delle liste. L’incontro che nel 2015 defini’ l’accordo tra De Mita e De Luca, rinominato dalla stampa ‘Patto di Marano’, fu fondamentale per la vittoria dell’attuale governatore contro l’uscente di centrodestra e ricandidato Stefano Caldoro.