A Roma mercati aperti anche di notte, Raggi: “Saranno luoghi di aggregazione sicuri”

ROMA – “I mercati a Roma potranno rimanere aperti anche la sera. Ho firmato una nuova ordinanza che lo rende possibile. Abbiamo ascoltato le necessita’ degli operatori e abbiamo disposto orari piu’ flessibili per coloro che vorranno rimanere aperti anche in orario serale. Vogliamo che i mercati siano dei veri e propri luoghi di aggregazione per tutta la giornata: la mattina e il pomeriggio per chi andra’ a fare la spesa, la sera per coloro che vorranno ritrovarsi lí per mangiare e bere qualcosa. Dopo questi mesi di lockdown vogliamo offrire ai cittadini spazi in cui incontrarsi e stare all’aperto, ovviamente sempre nel rispetto delle disposizioni anti-contagio.

#RomaRiparte”.