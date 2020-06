Bossoli e minacce di morte al segretario dimissionario Cisl-Fim Marco Bentivogli

BARI – Una busta contenente 3 cartucce di pistola, una calibro 38 e due calibro 9 e minacce di morte e’ stata trovata a Roma vicino casa del segretario generale dimissionario della Fim Cisl, Marco Bentivogli. “Festeggeremo insieme l’accordo di Pomigliano. Ovunque a Roma o ad Ancona, non bastano le dimissioni”, il messaggio allegato alla busta. Indagano gli uomini della Digos e la scientifica intervenuti sul posto dove era presente la scorta, assegnata a Bentivogli per precedenti minacce ricevute.

MINACCE A BENTIVOGLI, FIOM: “INACCETTABILE OGNI INTIMIDAZIONE”

“La Fiom considera inaccettabili le minacce a Marco Bentivogli e come sempre nella sua storia, condanna ogni intimidazione e atto di violenza. Il terrorismo e le intimidazioni sono da sempre estranei e nemici della democrazia, del pluralismo e di tutto il sindacato”. Lo dichiara in una nota la Fiom-Cgil nazionale.

FIM CISL PUGLIA: “MINACCE NON FERMERANNO BENTIVOGLI”

“Non saranno cinque proiettili meschinamente inviati a fermare l’azione del nostro segretario nazionale Marco Bentivogli. Siamo vicini umanamente e sindacalmente, a Marco Bentivogli, per le minacce ricevute. Marco non e’ solo e per questo chi, nascondendosi vigliaccamente dietro l’anonimato, pensa di fermare la sua azione sindacale non ci riuscira’. Noi siamo tutti con lui. I proiettili che il nostro segretario nazionale ha trovato tra la posta consegnata a casa sua sono la dimostrazione che i sindacalisti autentici sono sotto attacco. Marco Bentivogli non e’ nuovo ad atti intimidatori, tant’e’ che da anni viaggia sotto scorta. A Marco va la solidarieta’ della Fim Cisl di Puglia. Spero che questo episodio non venga derubricato a gesto folle di qualcuno o a una sorta di scherzo, perche’ cosi’ faremmo il gioco di chi ha forse cercato di intimorire e minare l’autonomia di Bentivogli e del sindacato. La Fim Cisl Puglia e’ pronta a sostenere il segretario Marco Bentivogli e tutti coloro i quali sceglieranno sempre la legalita’, condannando atti come questo”. Cosi’ in una nota il Segretario Generale Fim Cisl Puglia, Gianfranco Gasbarro.

FURLAN (CISL): “SOLIDARIETA’ A BENTIVOGLI PER LE GRAVI MINACCE RICEVUTE”

“Un fatto grave le minacce ricevute oggi da Marco Bentivogli e dalla Fim Cisl cui va tutta la nostra massima solidarieta’ e vicinanza. La Cisl e tutto il sindacalismo libero e riformista non si faranno intimidire da questi atti ignobili su cui le autorita’ giudiziarie devono indagare con determinazione e fare luce senza tentennamenti”. Lo scrive su twitter la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan.